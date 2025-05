Alaphilippe : L'annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du grand départ du Giro, l’équipe Tudor Pro Cycling a dévoilé le nom des huit coureurs des huit coureurs qui participeront au Tour d'Italie. Une liste sur laquelle Julian Alaphilippe n'apparaît pas. En grande difficulté depuis son arrivée dans sa nouvelle équipe, le Français sera attendu sur le Tour de France.

Le premier grand Tour de la saison est sur le point de débuter. En effet, le départ du Giro sera donné le 9 mai de Durrës en Albanie. Trois semaines de course qui mèneront les coureurs jusqu'à Rome où le Tour d'Italie arrivera le 1er juin. Pour cette occasion, l’équipe Tudor Pro Cycling a dévoilé le nom des huit coureurs alignés pour cette épreuve. Julian Alaphilippe, qui connaît un début de saison très compliqué, n'en fait pas partie.

Alaphilippe absent du Giro

En plus de Julian Alaphilippe, l'autre leader de l'équipe, Marc Hirschi, n'a pas été retenu pour le Giro. Un choix qui s'est fait d'un commun accord entre le coureur suisse et son équipe compte tenu de son état de forme du moment. Par conséquent, Michael Storer sera le leader de Tudor Pro Cycling sur les routes italiennes. « Je suis en grande forme et très motivé. Le travail réalisé en stage en altitude avec l’équipe, associé à notre succès au Tour des Alpes, me donne beaucoup de confiance à l’approche de ce Giro. C’est une course que j’ai toujours adorée. Je l’aborde avec un mélange de sérénité et d’excitation », a expliqué le coureur australien dans le communiqué officiel de son équipe.

Michael Storer, leader de l'équipe Tudor

Pour ce Giro, Michael Storer sera donc accompagné de Marco Brenner, Alexander Krieger, Rick Pluimers, Florian Stork, Yannis Voisard, Larry Warbasse et Maikel Zijlaard. Un groupe ambitieux comme le souligne Fabian Cancellara qui n'a pas l'intention de faire de la figuration en Italie. « Courir le Giro est un véritable honneur. Nous sommes très reconnaissants envers RCS pour leur confiance. Cette seconde participation (au Giro après l’an passé, ndlr) représente une étape importante dans le développement de l’équipe. Nous venons avec notre esprit "Born To Dare", bien décidés à laisser notre empreinte », explique le patron de l’équipe Tudor Pro Cycling.