Kvaratskhelia - PSG : La nouvelle polémique que personne n’attendait !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs talents de sa génération, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal, devenant rapidement un titulaire de Luis Enrique. Mais du côté du Napoli on ne semble toujours pas avoir digéré son transfert et un nouvel épisode assez surprenant semble se dessiner en cette fin de saison.

Normalement, on dit que le mercato de janvier n’est pas vraiment propice aux bons coups. Khvicha Kvaratskhelia est l’exception, puisque son arrivée semble avoir totalement transformé le PSG, permettant notamment à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque. Et son bilan est très bon, puisqu’en 22 rencontres pour les Parisiens il totalise déjà 4 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

Deux titres de champion la même année

Mais si à Paris on se réjoui de cette arrivée, de l’autre côté des Alpes on n’a toujours pas digéré son transfert ! On ne compte plus les coups de gueule d’Antonio Conte, ni d’ailleurs les tacles des dirigeants parthénopéens. Pourtant, pour le Napoli ça ne va pas mal du tout depuis le départ de Kvaratskhelia, puisque le club est en tête de la Serie A à trois journées de la fin, avec d'ailleurs un calendrier assez favorable par rapport à l'Inter.

Pas de médaille pour Kvaratskhelia ?

Si tout se passe bien, Khvicha Kvaratskhelia pourrait participer à un deuxième Scudetto napolitain, après celui de la saison 2022/2023. Pourtant, pas sûr qu’il ait une médaille ! La Gazzetta dello Sport nous apprend ce lundi que selon le règlement de la Liga Serie A, les médailles de champion ne sont données qu’aux joueurs enregistré au club au moment de la victoire. Le Géorgien n’est donc pas prioritaire et la décision reviendrait donc au Napoli de lui en offrir une ou non. Mais vu les relations entre les deux parties, on ne s’attend pas vraiment à un joli cadeau…