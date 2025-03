Kvaratskhelia : Une injustice est dénoncée au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa défaite frustrante lors du match aller face à Liverpool, le PSG est attendu de pied ferme à Anfield. Ce mercredi soir, le club parisien joue son avenir européen. La formation de Luis Enrique va devoir refaire son retard d'un but pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Recrue star du club parisien cet hiver, Kvicha Kvaratskhelia ne veut pas s'avouer vaincu.

Le PSG a subi une terrible déception lors du match aller face à Liverpool. Malgré une nette domination, le club parisien s’est incliné lors de la première manche sur une action où Harvey Elliott a crucifié le Parc des Princes (0-1). Assommés, les joueurs du PSG se seraient vite repris. Ils souhaitent s’appuyer sur leur excellente partie pour réaliser l’exploit à Anfield ce mardi soir.

Le PSG ne s'avoue pas vaincu

En conférence de presse, Kvicha Kvaratskhelia a résumé l’état d’esprit du groupe parisien. « On était déçus, c'est un peu injuste d'avoir dominé comme ça et d'avoir perdu. Le lendemain on a parlé et on va essayer de gagner le match de mardi. On veut montrer qu'on peut gagner contre n'importe qui » a confié l’ailier géorgien.

« C'est du 50-50 »

L’ancien du Napoli croit à l’exploit, même s’il estime que Liverpool a autant de chances de passer que le PSG. « Ce sera un match très difficile mais notre objectif sera de dominer, de jouer comme à Paris, avec la même qualité de jeu. Ce n'est pas facile de dominer comme on l'a fait à l'aller mais on va essayer de jouer notre propre jeu et on verra bien comment ça va se terminer (…) Nous sommes motivés. Bien sûr quand tu joues contre Liverpool à Anfield, tu n'as pas besoin de motivation supplémentaire. C'est un honneur de jouer en Ligue des champions, on a une grosse mentalité dans l'équipe et on va tenter de gagner ce mardi. C'est du 50-50 » a confié Kvaratskhelia dans des propos rapportés par RMC Sport.