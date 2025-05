OM : «De la bêtise», il craque en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait sa victoire entre les mains dimanche soir face au LOSC (1-1), l’OM l’a laissé échapper à la suite d’une erreur de relance de Geronimo Rulli sur un six mètres. Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a critiqué la volonté des Olympiens de systématiquement repartir de derrière, qu’il considère comme « de la bêtise ».

Si ramener un point de son déplacement sur la pelouse du LOSC reste un bon résultat, l’OM peut tout de même avoir des regrets. Les hommes de Roberto De Zerbi maîtrisaient la rencontre et avaient réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Amine Gouiri. Ils ont finalement été rejoints à un peu plus d’un quart d’heure de la fin du match à la suite d’une boulette de Geronimo Rulli qui a permis à Matias Fernandez-Pardo d’égaliser.

« L’intelligence veut qu’il y a des situations où tu ne fais pas ça »

« Ce qui me gêne dans cette histoire-là, et c’est ça qui m'énerve hier soir (dimanche), c’est que tu sens que ça va arriver. Il va y avoir la bourde à un moment donné », a déclaré Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme sur RMC. « À vouloir le faire à outrance, c'est-à-dire sans réfléchir, en étant bête, je suis désolé, ça s’appelle de la bêtise. Quand le coach te dit tu repars propre, une, deux, trois fois ça marche. Mais quand tu gagnes 1-0, que tu as ta qualification en Ligue des champions en poche, qu'est-ce que ça change, dans ton état d’esprit et ce que tu veux faire dans le football, de dégager un six mètres ? Parce qu’en réalité, c’est pas le pauvre Rulli qui fait ça, c’est qu’on lui fait une passe à deux mètres sur un six mètres quand même (...) L’intelligence veut qu’il y a des situations où tu ne fais pas ça, c’est tout. Si à la fin de l’année tu n’es pas en Ligue des champions, vous allez m’expliquer que ce qui a été fait tant pis, c’est un parti pris, c’est pas grave ? »

« Si on est deuxièmes, c'est en grande partie grâce à Rulli »

Après la rencontre, Roberto De Zerbi a reconnu que ce but encaissé était « stupide. Rulli aurait pu passer à Kondogbia qui était libre. » L’entraîneur de l’OM n’a pas voulu accabler Geronimo Rulli pour autant : « C'était un risque inutile mais ça arrive. Et si on est deuxièmes, c'est en grande partie grâce à Rulli. Venir à Lille avec une telle personnalité, contrôler le match de A à Z, c'est vraiment bien... »