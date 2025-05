OM : «C’est bouclé», gros coup annoncé par Riolo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En concédant le match nul à Lille ce dimanche soir (1-1), l’OM a récupéré sa place de dauphin de Ligue 1. Surtout, les hommes de Roberto De Zerbi ont évité la catastrophe comptable qu’aurait coûté une défaite dans le Nord. Alors qu’il reste deux matchs pour se qualifier en Ligue des Champions, Daniel Riolo estime que Marseille a fait le plus dur.

« On ne peut que parler de regrets. Si ce soir en gagnant ce match qu’ils devaient gagner, ils se donnaient la Ligue des champions à 100%. » Présent au micro de L’After Foot dimanche soir, Daniel Riolo a affirmé que l’OM pouvait nourrir des regrets après son match nul à Lille (1-1). Minés par une grosse boulette de Geronimo Rulli, les Marseillais récupèrent néanmoins leur seconde place au classement. Pour le célèbre éditorialiste de RMC, plusieurs joueurs de l’OM ont réalisé un grand match.

« L'OM a été supérieur »

« Dès le début de la seconde période, globalement, l'OM a été supérieur, plus entreprenant, plus d’idées, plus de volonté que Lille qui recevait. Marseille, une fois qu'ils ont enclenché et mis en place leur jeu, je les ai trouvés très cohérents, très intéressants. Rabiot, gros match. Gouiri, gros match. Rongier quand il est entré, Ulisses Garcia à gauche, Balerdi en patron. Même Greenwood, bien plus impliqué que d'habitude. Luis Henrique aussi dans le repli. Toute l'équipe était très cohérente », a ainsi confié Daniel Riolo.

« Avec quatre points, je pense que c'est bouclé »

Désormais, l’OM va affronter le Havre et Rennes en espérant aucune fausse note. Pour Daniel Riolo, avec une victoire et un nul, Marseille ira clairement en Ligue des Champions la saison prochaine : « Avec quatre points, je pense que c'est bouclé.. Avec le calendrier qu'ils ont, je ne peux pas imaginer que Marseille laisse passer ça maintenant », conclut ce dernier. Pour son dernier match de la saison, c’est au Vélodrome que le club phocéen pourrait valider une participation en C1 en 2025-2026.