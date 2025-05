«Stupide» : Un joueur de l’OM fait enrager De Zerbi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1, a laissé filer deux précieux points lors de son déplacement à Lille, avec un match nul (1-1) qui pourrait peser lourd dans la course à la Ligue des champions. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a regretté la bévue de Geronimo Rulli, qui a permis l’égalisation lilloise, sans pour autant accabler le portier argentin.

Dans un match crucial pour la qualification en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est allé chercher un point sur la pelouse du LOSC (1-1) ce dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un nul frustrant pour la bande à Roberto De Zerbi, qui avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Amine Gouiri avant l’heure de jeu. Les Lillois ont égalisé un quart d’heure plus tard, Matias Fernandez-Pardo étant bien aidé par la relance ratée de Geronimo Rulli.

« On prend un but stupide, oui »

Cette bourde pourrait coûter cher à l’OM, qui affrontera Le Havre puis Rennes dans cette fin de Championnat. Roberto De Zerbi n’a pas caché sa frustration après la rencontre. « Ça arrive. On prend un but stupide, oui. Rulli aurait pu passer à Kondogbia qui était libre. Je l'ai revu à la télé. C'était un risque inutile mais ça arrive », a regretté l’entraîneur phocéen, rapporté par L’Equipe, sans en tenir rigueur à son gardien : « Et si on est deuxièmes, c'est en grande partie grâce à Rulli. Venir à Lille avec une telle personnalité, contrôler le match de A à Z, c'est vraiment bien... »

« Gero (Rulli) sait qu'on est tous avec lui »

« On est venu chercher une victoire, on ne l'a pas eue, c'est dur, mais on doit rester positif, a quant à lui réagi Leonardo Balerdi. Gero (Rulli) sait qu'on est tous avec lui. Il faut penser au Havre et on va être avec lui. Tous les joueurs donnent 100%, on a fait un de nos meilleurs matches de la saison, Il faut accepter l'erreur. A Rome, on a cherché de la cohésion, on s'est rapproché, on a travaillé fort. On doit maintenant gagner les deux derniers matches, ça ne dépend que de nous. »