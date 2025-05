De Zerbi annonce son «fils» à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Geronimo Rulli a été auteur d’une erreur qui a coûté la victoire à son équipe ce dimanche soir face au LOSC (1-1). Mais l’international argentin peut compter sur le soutien de son entraîneur. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a pris sa défense et a rappelé son importance pour Marseille cette saison.

L’OM pourrait avoir des regrets en repensant à cette rencontre une fois la saison terminée. Ce dimanche soir, les Olympiens étaient en déplacement sur la pelouse du LOSC, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un match très important dans la course à la Ligue des champions, alors que deux points séparent les deux équipes au classement et que l’Olympique de Marseille. Alors qu’Amine Gouiri avait ouvert le score, l’OM a été rejoint à un quart d’heure de la fin, à la suite d'une grosse erreur de relance de Geronimo Rulli.

« On est fiers de jouer avec Rulli dans les buts »

« Je crois qu'on a fait un grand match, on méritait de gagner. Lille n'a pas frappé au but mais on prend un mauvais but comme ça... Mais la responsabilité, ce n'est pas celle de Rulli, qui est l'un de nos joueurs les plus importants. On se bat pour terminer en Ligue des champions et il est très important pour nous cette saison, il faut lui en donner crédit. On est fiers de jouer avec Rulli dans les buts », a réagi Roberto De Zerbi au micro DAZN, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Rulli c'est mon fils »

« Rulli c'est mon fils », a ajouté l’entraîneur de l’OM. « Aujourd'hui je suis même plus fier que lors d'autres matchs. Cela peut arriver. On a montré beaucoup de personnalité, de la qualité dans le jeu et chez nos joueurs. Si on est deuxièmes plus ou moins depuis le début de la saison, c'est parce qu'on a de la personnalité. Contre Lille, on a joué avec personnalité, courage, attitude. »