Rabiot : Le mercato en feu, l'OM va refaire le coup !

En septembre dernier, l’OM s’attachait les services d’Adrien Rabiot, libre après son départ de la Juventus. Dans l'optique du prochain mercato estival, les dirigeants marseillais aimeraient réaliser des coups similaires. En ce sens, des contacts auraient déjà été initiés depuis plusieurs semaines après le milieu offensif du LOSC, Angel Gomes.

En coulisses, l’OM a déjà lancé les grandes manœuvres pour son mercato estival. La qualification en Ligue des champions n'est pas encore assurée, mais elle est en bonne voie et les dirigeants marseillais s’activent afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. En ce sens, ce sont notamment des joueurs en fin de contrat qui intéressent le club.

L’OM cible des joueurs en fin de contrat

En effet, comme indiqué par L'Équipe, Pablo Longoria et Medhi Benatia s'attellent déjà à recruter sur chaque ligne et ciblent des joueurs bientôt libres de tout contrat. En septembre dernier, l’OM avait réussi à attirer Adrien Rabiot, sans club depuis son départ de la Juventus deux mois plus tôt.

L’OM en négociation avec Angel Gomes

L’Olympique de Marseille aimerait donc boucler d’autres coups similaires et en ce sens aurait jeté son dévolu sur Angel Gomes (24 ans). D’après les informations de L’Équipe, des négociations seraient en cours depuis plusieurs semaines avec l’international anglais (4 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2025 et qui ne devrait pas prolonger avec le LOSC.