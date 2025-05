Mercato - OM : Panique pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a prolongé jusqu’en juin 2028 avec l’OM l’été dernier, Leonardo Balerdi était annoncé ces dernières semaines dans le viseur de l’AS Rome. Mais un autre club serait désormais intéressé par l’international argentin, Leeds, promu en Premier League et qui en aurait fait une de ses priorités dans l’optique du mercato estival.

« J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. » Après une victoire face au FC Nantes le 2 mars dernier (2-0), Roberto De Zerbi confiait tout le bien qu’il pensait de Leonardo Balerdi et son souhait que des cadors européens ne s’intéressent pas à lui. « Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c’est un joueur extraordinaire. »

Balerdi dans le viseur de l’AS Rome

Mais au grand dam de Roberto De Zerbi, des équipes semblent bel et bien avoir repéré Leonardo Balerdi (26 ans). En Italie, l’AS Rome serait sur la piste de l’international argentin (6 sélections) et prête à faire une proposition à l’OM, où il a prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier.

Leeds également intéressé par Balerdi

Selon The Sun, Leonardo Balerdi aurait un autre prétendant : Leeds. Le club vient d’être promu en Premier League et aurait envoyé des recruteurs pour observer l’Argentin. Les Peacocks en auraient fait une des leurs principales cibles dans l’optique du prochain mercato estival. Récemment, RMC Sport indiquait que l’OM attendrait environ 45M€ pour accepter de se séparer de son capitaine.