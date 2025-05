Mercato - PSG : Une légende transférée ? Luis Enrique a tranché

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Membre le plus ancien du vestiaire du PSG, Marquinhos est également capitaine du club parisien depuis cinq ans désormais. Joueur le plus capé de l’histoire des Rouge et Bleu, le défenseur central brésilien pourrait néanmoins connaître un départ cet été. Et pour cause, s’il l’admire beaucoup, Luis Enrique apprécierait d’autres profils pour ce poste.

Le mercato estival du PSG s’annonce déjà très chargé. Et pour cause, le club de la capitale va chercher à dégraisser son effectif, et ce à plusieurs postes. Si certains joueurs envoyés en prêt lors des dernières périodes de mercato pourraient être vendus, c’est également le cas de certains joueurs de l’effectif actuel.

De gros départs cet été au PSG ?

En défense notamment, il se pourrait que le PSG se prépare à un grand remue-ménage. Blessé en permanence depuis deux ans, Presnel Kimpembe, qui dispose d’un salaire important, pourrait plier bagages, tout comme Milan Skriniar qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique depuis un bon moment. Enfin, c’est Marquinhos qui pourrait être vendu par le PSG, notamment si le Brésilien venait à soulever la première Ligue des Champions de l’histoire à Paris.

Luis Enrique aimerait tourner la page Marquinhos

En effet, Sky a révélé que s’il lui voue une profonde admiration pour son parcours et sa dévotion au PSG, Luis Enrique ne serait pas contre le fait de tourner la page avec Marquinhos. Le média précise que le coach espagnol pourrait ainsi avancer sur d’autres profils, correspondant davantage à ses idées de jeu, tout en remerciant le Brésilien.