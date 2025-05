Mercato : Le rêve du Qatar va faire fuir une star du PSG ?

Axel Cornic

Cette saison, le Paris Saint-Germain a des chances de remporter la première Ligue des Champions de son histoire, si le succès de la demi-finale aller contre Arsenal se confirme (1-0). Un véritable succès, qui pourrait toutefois faire fuir quelques stars et notamment Gianluigi Donnarumma, le grand héros de la campagne européenne des Parisiens.

Avec des prestations dantesques, Gianluigi Donnarumma a fait taire les critiques. Pourtant, il pourrait déjà quitter le PSG, puisque son contrat se termine dans un peu plus d’un an et qu’une prolongation semble s’être compliquée ces derniers mois ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas d’options…

Le Real Madrid prêt à refaire le coup ?

La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que des nombreux cadors européens ont été alertés par la situation du gardien de but du PSG. Cela serait notamment le cas du Real Madrid, qui rêve de porter un autre coup fort au PSG après la signature de Kylian Mbappé l’été dernier. On retrouve également le Bayern Munich, mais aussi plusieurs clubs de Premier League comme Liverpool ou Manchester United.

Donnarumma prêt à tout plaquer avec la Ligue des Champions

Ce dossier pourrait connaître un dénouement dès cet été. D’après les informations du quotidien italien, Gianluigi Donnarumma songerait sérieusement à un départ et en cas de victoire du PSG en Ligue des Champions, il pourrait tirer sa révérence et partir l’esprit tranquille. Et son prix semble assez accessible, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à seulement 35M€.