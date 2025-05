Danger au PSG, la vengeance du clan Donnarumma ?

Axel Cornic

L’avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait devenir un dossier très important dans les prochaines semaines. Le gardien du Paris Saint-Germain, véritable héros de la campagne en Ligue des Champions, se termine dans seulement quelques mois et pour le moment une prolongation semble être assez mal embarquée.

Le mercato estival n’a pas encore débuté et la fin de saison bat son plein, mais un premier gros dossier se dessine déjà au PSG. Titulaire indiscutable depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait claquer la porte dans les prochains mois. Et qui plus est libre, puisque le contrat du capitaine de la Squadra Azzurra se termine le 30 juin 2026…

Toujours pas de nouvelles pour Donnarumma

La situation semble être assez problématique, puisque les négociations autour d’une eventuelle prolongation semblent être au point mort. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce lundi que le clan Donnarumma aurait réclamé une revalorisation salariale, mais le PSG n’aurait toujours pas répondu, ce qui n’arrange en rien les choses. Et du côté du gardien de but on n’a pas oublié ce qui a pu ses passer ces dernières années !

Le PSG peut tout perdre

D’après les informations du quotidien italien, Gianluigi Donnarumma ainsi que son entourage se souviennent du peu de soutien reçu de la part du club et des différents entraîneurs, depuis son arrivée en provenance de l’AC Milan. Il a en effet souvent été critiqué et remis en question par ses propres dirigeants, ce qui pourrait finalement se retourner contre le PSG, puisque ses agents le pousseraient à trouver un club qui peut lui apporter un plus grand soutien.