PSG - Real Madrid : Nouveau drame après Kylian Mbappé ?

Axel Cornic

Après sept années, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat et a décidé l’été dernier de rejoindre le Real Madrid. Un départ qui a fait couler beaucoup d’encre, mais du côté du club parisien on ne semble pas avoir appris la leçon, puisque les Madrilènes pourraient bien attirer une autre star de l’équipe de Luis Enrique.

Les divorces se passent pas mal en général. Kylian Mbappé et le PSG n’ont pas fait exception, puisque leur séparation a été l’un des grands feuilletons du dernier mercato estival Elle continue d’ailleurs à beaucoup faire parler, avec notamment les deux parties qui ont fait appel à la justice pour des impayés autour des 55M€.

Le PSG joue avec le feu

Mais les Parisiens pourraient connaître une nouvelle désillusion. La prolongation de Gianluigi Donnarumma semble toujours être au point mort et avec un contrat qui se termine dans un peu plus d’un an, un départ pourrait bien se préciser. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’entourage du gardien aurait demandé une revalorisation salariale, mais pour le moment le PSG n’aurait toujours pas donné de réponse.

Le Real Madrid prêt à réunir Mbappé et Donnarumma

Et là encore, le Real Madrid serait en embuscade ! Le quotidien italien explique en effet que le président Florentino Pérez aurait promis une prolongation jusqu’en 2027 à Thibaut Courtois, mais surveillerait de très près la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma. Un deuxième coup après la signature de Kylian Mbappé pourrait être une véritable catastrophe pour le PSG, surtout vu l’importance prise ces derniers mois par l’international italien.