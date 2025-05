F1 : Un pilote lui fait un doigt d’honneur, Verstappen répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Grands amis dans la vie de tous les jours, Max Verstappen et Lando Norris se sont encore bagarrés en piste ce dimanche lors du Grand Prix de Miami. Bousculé par le Néerlandais en début de course alors qu’il tentait de le dépasser, le Britannique de McLaren lui a adressé un doigt d’honneur. Après la course, le quadruple champion du monde a évoqué ce geste déplacé.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen n’a pas énormément d’amis dans le paddock. Néanmoins, le pilote Red Bull est très proche de Lando Norris, avec qui il passe certains moments en vacances lors des intersaisons notamment. Pourtant, en piste, les deux pilotes se sont souvent accrochés. En fin de saison dernière, Norris et Verstappen se disputaient les premiers rôles, et cela a créé plusieurs accidents.

Norris, le doigt d’honneur envers Verstappen

Ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix de Miami, Lando Norris souhaitait dépasser Max Verstappen pour la deuxième place. Mais le Néerlandais, toujours très agressif en course, a tassé le Britannique qui n’a pas aimé. Résultat, Norris a adressé un doigt d’honneur au champion du monde, qui a été invité à réagir après ce geste étonnant.

« Je n’ai pas été pénalisé, donc tout est ok non ? »

« Pourquoi ? Ça aussi c’est un problème ? Comme je l’ai dit, je me défends avec les moyens du bord, comme tout autre pilote de Formule 1 devrait le faire. Peut-être que Lando ne l’a pas encore compris ou ne sait pas mettre tous les moyens en œuvre pour le faire. La dernière course [en Arabie saoudite], la course sprint, et celle-ci, on voit clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Je pense que tout le monde s’y habitue. Pas lui. Je ne sais pas si les règles sont bonnes. Pour moi, il est toujours préférable de laisser les choses se faire naturellement, mais je respecte simplement le règlement. Je n’ai pas été pénalisé, donc tout est ok non ? », a lâché Verstappen calmant le jeu, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.