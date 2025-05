Marion Rousse, l’épreuve compliquée dans son couple !

Alexis Brunet

Depuis 2020, Marion Rousse est en couple avec Julian Alaphilippe, actuel coureur de Tudor Pro Cycling Team. Du fait de son métier de commentatrice, la femme de 33 ans se retrouve parfois à commenter des courses auxquelles participe son compagnon. Cela lui a d’ailleurs fait vivre des moments compliqués, comme en 2022 lors de la chute du Français à Liège.

Amour et travail ne font parfois pas bon ménage. C’est sûrement ce que peut se dire Marion Rousse. Cette dernière est en couple avec Julian Alaphilippe depuis 2020 et, pour son métier de commentatrice, elle est parfois obligée de commenter des courses auxquelles participe son compagnon. L’une d’entre elles reste d’ailleurs un très mauvais souvenir. C’était en 2022 et le coureur français était alors tombé lors d’une course à Liège, ce qui avait été compliqué à gérer pour Marion Rousse. « Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l’ambulance », a déclaré la jeune femme de 33 ans lors d’une interview à La Tribune.

« J'étais tout autant affectée que lui »

Visiblement, cette chute de Julian Alaphilippe a beaucoup marqué Marion Rousse. Cette dernière essayait de faire retrouver le sourire à son compagnon, mais elle n’y parvenait pas. C’est finalement leur fils Nino qui a permis à son père d’aller de nouveau mieux. « C'est vrai qu'il a mis du temps à rebondir. Il n'arrivait à montrer de quoi il était capable parce qu'il était stoppé dans son élan par des chutes. J'essayais de le rassurer, de le réconforter, mais au bout de deux ans, je n'arrivais plus à trouver les bons mots. J'étais tout autant affectée que lui. Je pense que Nino, notre petit garçon, nous a beaucoup aidés à traverser cette sale période. »

« Il n'y a pas de place pour les sentiments »

À part ce petit évènement, Marion Rousse prend beaucoup de plaisir à commenter les courses de Julian Alaphilippe. La directrice du Tour de France féminin arrive à dissocier le coureur de l’homme, mais quand elle n’y parviendra plus, elle arrêtera sans doute. « On me demande souvent comment je fais, mais j'arrive à dissocier le champion du compagnon. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Lorsque je n'arriverai plus à faire la différence, alors je devrai changer de boulot. »