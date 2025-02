Greenwood : L’OM confirme un malaise en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques semaines, Mason Greenwood semble faiblir. Moins percutant, l'attaquant anglais traîne les pieds, en même temps que son équipe, battue sans discussion par l'AJ Auxerre samedi dernier (3-0). Avant d'affronter le FC Nantes dimanche soir, Geoffrey Kondogbia a volé au secours de son coéquipier en conférence de presse.

Comme le reste de son équipe, Mason Greenwood reste sur une dernière sortie indigeste face à l’AJ Auxerre. Une rencontre marquée l’incroyable dérapage de Pablo Longoria, suspendu 15 matches. Mais en conférence de presse, Geoffrey Kondogbia s’est surtout arrêté sur la forme de l'attaquant anglais, moins percutant qu’en début de saison. Avant de défier Nantes, l’international centrafricain est monté au créneau.

OM : L’annonce qui va régaler les Marseillais !

➡️ https://t.co/9R5UtpzBM9 pic.twitter.com/JhOJT6aAMV — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 28, 2025

L'OM vole au secours de Greenwood

« D'abord, je pense que pour être le joueur clé sur une saison complète, il y en a très peu aujourd'hui dans le football. C'est normal de traverser des moments un peu plus difficiles au cours d'une saison, même si honnêtement, je ne pense pas que ce soit son cas. Comme tu l'as dit, on est exigeant avec les joueurs créatifs, ceux qui ont de l'instinct. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est instinctif et créatif » a confié Kondogbia.

« Je suis convaincu qu'il continuera de nous aider »

Le milieu de terrain, reconverti défenseur, ne doute pas du retour de Greenwood, auteur de 14 buts en Ligue 1 et artisan du très bon début de saison de l’OM. « Naturellement, on a besoin de lui, et le simple fait de parler de lui montre à quel point ses qualités sont importantes pour l'équipe. Quant à son état d'esprit, je le trouve très calme. Il est de nature sereine, et c'est un atout pour nous. Je suis convaincu qu'il continuera de nous aider jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai aucun doute là-dessus » a confié Kondogbia ce vendredi dans des propos rapportés par Le Phocéen.