Greenwood : L'OM va avoir son Dembélé ?

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM a décidé de changer complètement son secteur offensif. Le club phocéen a notamment recruté Mason Greenwood et cela semble être une réussite pour le moment. Toutefois, d’après Daniel Riolo, le joueur de 23 ans peut faire beaucoup mieux, à l’image de ce qu’est en train de proposer Ousmane Dembélé avec le PSG.

Malgré le climat tendu à l’OM dernièrement avec l’affaire Pablo Longoria, le club phocéen s’en sort plutôt bien sportivement. Les hommes de Roberto De Zerbi sont actuellement deuxièmes de Ligue 1 à treize points du PSG. Les partenaires de Leonardo Balerdi sont notamment bien aidés par un homme : Mason Greenwood.

Bennacer - OM : C’est déjà terminé, un transfert est annoncé

➡️ https://t.co/YsTn8UNAU6 pic.twitter.com/bn9Jy0s28m — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

« À l'OM, il n'y a pas mieux que Greenwood »

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Mason Greenwood a déjà inscrit quinze buts sous ses nouvelles couleurs. Lors de l’After Foot, Daniel Riolo a admis que le joueur de 23 ans était le principal atout offensif du club phocéen, mais selon lui, il passe également à côté de trop de matches. « Il va avoir les stats pour lui, il a cette capacité à faire des différences et à déclencher des frappes d'un peu partout. Mais bon, on est fin février, et il y a trop de matches où un coup il est bon, un coup il est moins bon. Globalement, si tu compares la façon dont un mec comme Dembélé s'est transformé... il a toujours été le prototype du mec exaspérant, mais que tu n'allais pas mettre dehors. Si t'as pas mieux, tu ne t'en passes pas. Et à l'OM, il n'y a pas mieux que Greenwood dans un poste offensif. »

Greenwood doit s’inspirer de Dembélé

Pour Daniel Riolo, Mason Greenwood a donc encore beaucoup à faire pour devenir un très bon joueur. Pour y arriver, l’attaquant de l’OM devrait sans doute s’inspirer de son confrère du PSG, Ousmane Dembélé. « Personne ne va envisager de s'en passer pour l'instant. Mais là où Dembélé d'un coup s'est mis à mettre les buts, mais également à être dans l'effort d'une générosité incroyable, Greenwood, parfois, t'as l'impression de ne plus le voir. Tu te dis : "Mais oh, où tu es passé ?". Donc ça veut dire qu'il peut mieux faire. »