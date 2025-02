Corruption - PSG : Humilié en public, il va porter plainte !

Alexis Brunet

Dimanche dernier, l’OL recevait le PSG au Groupama Stadium. Les deux équipes ont livré un beau combat sur la pelouse (victoire du club de la capitale 3-2). Mais il y avait également de l’animation en tribunes. Les supporters lyonnais avaient notamment déployé des banderoles visant Vincent Labrune et évoquant de la corruption par Nasser Al-Khelaïfi. Le président de la LFP a annoncé qu’il allait donc porter plainte.

Depuis quelque temps, le football français est dans un mauvais état. Les relations entre certains présidents sont glaciales et le deal passé l’été dernier avec DAZN semble très fragile. En effet, le principal diffuseur de la Ligue 1 ne semble pas satisfait de sa situation et envisagerait déjà de quitter le navire.

Des banderoles offensantes visant Labrune et Al-Khelaïfi

Mais en plus de DAZN, une partie de la Ligue 1 est également diffusée sur beIN SPORTS. La chaîne qatarienne dispose d’un match de championnat par journée qu’elle a acquis contre un chèque de 100M€. Selon de nombreux observateurs, cela ne devrait toutefois pas être possible, car il y aurait un conflit d’intérêt avec Nasser Al-Khelaïfi qui possède le PSG et beIN. Les relations entre le président du parisien et Vincent Labrune, président de la LFP, sont donc très critiquées, à l’image de ce qui s’est passé dimanche dernier en tribunes au Groupama Stadium.

Labrune va porter plainte

Dans l’antre de l’OL, certaines banderoles visant Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi avaient été déployées lors de la rencontre face au PSG. On pouvait notamment lire : « Labrune corrompu, à genoux devant Nasser ». Cela n’a pas du tout plu au président de la LFP, qui a déclaré à L’Équipe qu’il allait porter plainte. « Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n'est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser Al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n'est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. D'ailleurs, je porterai plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de l'OL, dimanche dernier, qui font état de "corruption" de ma part par Nasser al-Khelaïfi. C'est absolument scandaleux, pour ne pas dire plus. »