PSG : La signature «venue du coeur» qui régale Luis Enrique

Thomas Bourseau

Force est de constater que le forcing de Luis Enrique pour le transfert à 50M€ de Désiré Doué a porté ses fruits. Ces dernières semaines, le jeune attaquant de 19 ans n'a cessé de prendre de l'importance dans le projet de jeu de l'entraîneur du PSG qui fait partie du cercle fermé des élus selon Doué.

Désiré Doué a connu une intégration linéaire au sein du groupe de Luis Enrique. Arrivé en août dernier après les Jeux Olympiques de Paris 2024 en provenance du Stade Rennais pour 50M€, le milieu offensif et ailier de 19 ans s'est imposé comme un titulaire important dans le onze de départ de l'entraîneur du PSG qu'à partir de la première quinzaine de décembre.

Néanmoins, Le Parisien a récemment confié que Luis Enrique s'était personnellement impliqué dans le recrutement de Désiré Doué à la dernière intersaison, croyant en son potentiel. De quoi faciliter son choix « venu du cœur » comme l'international espoir français l'a reconnu au micro de Téléfoot pour jouer sous les ordres de ce qui se fait de mieux dans le métier. « Je ne le regrette pas du tout. Il y a le coach Luis Enrique, un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur. Et pour moi, c'était une opportunité à saisir ».

D'ailleurs, Désiré Doué a vanté le projet sportif mis en place par les dirigeants du PSG dans lequel les jeunes talents ont un véritable coup ! « Je suis un jeune joueur, j'ai besoin de temps de jeu. J'ai besoin de progresser et de jouer. Et voir que des joueurs de mon âge, ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux, puissent jouer au Paris Saint-Germain, ça démontre tout le projet qu'ils veulent mettre en place. Aujourd'hui, ils veulent accentuer sur la jeunesse, la progression des joueurs aussi. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu ».