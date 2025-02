Hanté par le PSG, la grosse révélation

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG était arrivé jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. Avant de buter contre le Borussia Dortmund, le club de la capitale avait réussi un gros coup en éliminant le FC Barcelone. Lors du match retour, Ronald Araujo avait été exclu dès la demi-heure de jeu, ce qui avait grandement aidé les Parisiens. Pendant longtemps, ce carton rouge a hanté le défenseur barcelonais.

Les 5 et 11 mars, le PSG défiera Liverpool en huitième de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale a hérité des Reds, mais le tirage au sort aurait également pu lui réserver le FC Barcelone. Cela aurait alors été une sorte de revanche par rapport à la saison dernière où les deux équipes s’étaient affrontées en quarts de finale et ce sont les Parisiens qui s’étaient alors qualifiés.

Mercato - PSG : Marquinhos est menacé, grosse annonce !

➡️ https://t.co/Tfyptz0vfx pic.twitter.com/liPWCiRVnu — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 28, 2025

Araujo toujours hanté par son carton rouge

Lors du quart de finale aller, le FC Barcelone s’était imposé 2-3 sur la pelouse du Parc des princes, mais les joueurs du PSG avaient réussi à inverser la tendance lors du match retour en gagnant sur le score de quatre buts à un. Un résultat que les coéquipiers de Marquinhos doivent en partie à l’expulsion de Ronald Araujo dès la 29ème minute, qui avait fait basculer la rencontre. D’ailleurs, le défenseur a avoué à Sport que ce carton rouge l’avait longtemps hanté. « Bien sûr, on se sent important dans ces matches. Même si j’ai 25 ans, j’ai déjà une certaine expérience. Cela se voit dans les grands matches, je ne me suis jamais caché. La catastrophe du PSG est arrivée, mais j’aime ces matches. Voyons comment je me sens. Au début, cela (son carton rouge) m’a hanté, surtout pendant le reste de la saison. Mais avec le temps, j’ai oublié, c’est du passé. Une table rase. Il y a une nouvelle histoire à écrire. »

« Les grands joueurs sont forts mentalement »

Finalement, Ronald Araujo a réussi à surpasser cette mauvaise passe. Le joueur du FC Barcelone s’en est sorti grâce à sa force mentale, qui est propre aux grands joueurs selon lui. « Les grands joueurs sont forts mentalement et savent comment surmonter ces situations. Je me considère comme l’un d’entre eux. Je ne nie pas qu’après cela, en Liga, je n’étais pas au niveau que j’ai d’habitude, mais il faut continuer. Il me reste encore beaucoup à faire, à construire et à donner pour ce club. »