Gros clash à l’OM : «Une bagarre de bonhommes» est révélée !

Ancien joueur formé au PSG, Brice Dja Djédjé a vécu un début de carrière assez animé puisqu'après avoir quitté la capitale, il a fini par rejoindre l'OM en 2014. A l'époque, il a eu l'occasion de côtoyer notamment André-Pierre Gignac avec qui il a connu une bagarre dans les vestiaires. L'ancien international ivoirien raconte.

A 34 ans, Brice Dja Djédjé n'a plus de club depuis l'été dernier, lui qui a joué quelques saisons en Turquie avant de jouer quelques matches en Belgique plus récemment. Le défenseur ivoirien s'est livré récemment sur un épisode de l'époque où il défendait les couleurs de l'OM, faisant d'étonnantes révélations sur une bagarre avec André-Pierre Gignac.

Gignac en pleine bagarre

Interrogé par Hako TV sur TikTok, Brice Dja Djédjé en a révélé davantage sur la bagarre avec André-Pierre Gignac qui avait fait grand bruit à l'époque. « On faisait un 6 contre 6 à l’entraînement, et avec Lucas Mendes, on prenait l'eau. Ca commençait à partir en insultes et DD Gignac m'a dit un truc qui ne m'a pas plu. On s'est dit "viens on va au vestiaire". On est parti, il n'y avait personne, on a fermé la porte, on s'est mis bien. T'entendais des "boom boom boom", c'était une bagarre de bonhommes. Quand on a fini de faire ce qu'on avait à faire, DD et moi on est sortis presque main dans la main, on est partis, on a continué à jouer, on rigolait comme des bonhommes. Qui a perdu ? Il n'y a pas eu de perdant. En fait c'est pour te dire que ça a resoudé les liens. On ne se faisait pas la gueule, je suis son petit frère à DD, mais j’ai pas supporté un truc, et lui pareil » dit-il.

Une affaire étonnante

Titulaire indiscutable de l'OM à l'époque de Marcelo Bielsa, Brice Dja Djédjé a connu beaucoup de choses avec le club sur le terrain et en dehors. Cette bagarre, qui date de la saison 2014-2015, avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Leur relation ne s'est pas vraiment détériorée pour autant.