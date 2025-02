Coup de pression à l’OM : Le père de Greenwood convoqué !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi s'est exprimé sur la forme actuelle de Mason Greenwood. L'attaquant anglais peine à retrouver son meilleur niveau en ce début d'année 2025. En coulisses, le coach de l'OM discute régulièrement avec son père pour tenter de trouver des solutions et relancer la machine.

La dernière sortie de Mason Greenwood reste en travers de la gorge de Roberto de Zerbi. Invisible face à l’AJ Auxerre, l’attaquant de l’OM a été rappelé à l’ordre par son entraîneur, présent en conférence de presse ce vendredi.

OM : L’annonce qui va régaler les Marseillais !

➡️ https://t.co/9R5UtpzBM9 pic.twitter.com/JhOJT6aAMV — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 28, 2025

De Zerbi avertit Greenwood

« Il ne doit pas se contenter de ce qu'il réalise actuellement. Il doit toujours chercher à en faire plus. Il a des qualités techniques exceptionnelles, mais aussi des qualités morales, car c'est un garçon intelligent » a confié De Zerbi.

« Il a la chance d'avoir un père très présent »

Le coach a révélé être en contact direct avec le père de Greenwood, très impliqué dans la carrière de son fils. « Il a la chance d'avoir un père très présent, qui l'accompagne de manière constante dans sa vie et dans sa carrière. Je parle avec son père presque tous les deux jours, et nous essayons vraiment de le faire progresser pour qu'il atteigne un niveau toujours plus élevé » a déclaré le coach marseillais.