OM - De Zerbi : Son départ est déjà prévu !

Après une saison catastrophique, la signature de Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille, avec un projet sur trois ans qui a été annoncé. Mais l’Italien pourrait finalement partir plus tôt que prévu et les derniers évènements autour du club phocéen ont à nouveau alimenté ces spéculations, surtout de l’autre côté des Alpes.

Considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de sa génération et annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court l’été dernier. Après Sassuolo, le Shakhtar Donetsk et Brighton, il a en effet décidé de signer à l’OM. Et pour le moment, on peut dire que ça marche...

« Je suis Italien et moi, après l'OM, je n'entraînerai plus en France »

En dépit de quelques accidents de parcours come l’élimination précoce en Coupe de France, Marseille réalise une plutôt bonne saison, avec une deuxième place de Ligue 1 synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Mais la récente défaite face à l’AJ Auxerre semble avoir profondément atteint De Zerbi, qui a fait une sortie fracassante en annonçant notamment : « Je suis Italien et moi, après l'OM, je n'entraînerai plus en France ».

De Zerbi, la Serie A dans la tête

Mais pourrait-il donc aller ? D’après les informations de Mediaset, Roberto De Zerbi aurait un projet assez clair en tête, puisqu’il souhaiterait retrouver la Serie A après son expérience à l’OM. Après son expérience à Sassuolo, il aimerait beaucoup retrouver un projet intéressant dans l’un des très gros clubs italiens. A noter que l’été dernier déjà, avant qu’il ne décide de poser ses valises à Marseille, il avait été approché par l’AC Milan pour remplacer Stefano Pioli.