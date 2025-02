OM - De Zerbi : Le divorce est déjà prononcé !

Thomas Bourseau

Seulement arrivé à l'OM depuis l'été dernier, Roberto De Zerbi a déjà fait part d'un départ au mois de novembre après une défaite concédée face à l'AJ Auxerre au Vélodrome. Samedi dernier, le coach italien s'est offusqué de l'arbitrage du soir et en général dans le football français, le poussant à faire une déclaration lourde de sens sur son avenir dans l'hexagone.

L'OM a une nouvelle fois été surclassé par l'AJ Auxerre (3-1 pendant la phase aller de Ligue 1 et 3-0 samedi). Pendant la rencontre, l'arbitre Jérémy Stinat n'a pas sifflé ce que beaucoup à l'Olympique de Marseille considéraient être un penalty sur Quentin Merlin. Le second carton jaune écopé par Derek Cornelius qui lui a valu une expulsion a fait enrager Pablo Longoria dans les tribunes de l'Abbé Deschamps, qu'il a quitté après son coup de sang, dans une colère noire.

«Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi, c'est de la vraie corruption»

Dans les couloirs du temple de l'AJ Auxerre, le président de l'OM n'a pas décoléré, tenant même le discours qui risque de laisser des traces. « Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi (ndlr à Angers), c'est de la vraie corruption. C'est un championnat de mer**. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite ».

De Zerbi en a assez : «après l'OM, je n'entraînerai plus en France»

Entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi s'est lui aussi montré grandement irrité en zone mixte par les décisions arbitrales qui coûtent cher à son équipe. « Je suis Italien et moi, après l'OM, je n'entraînerai plus en France. C'est un problème dans le championnat français. Si les Français sont satisfaits de cet arbitrage, tant mieux pour eux... Mais aujourd'hui, c'était scandaleux. L'arbitre n'était pas serein pour arbitrer ce match, sans doute à cause des polémiques ». Le décor est planté, Roberto De Zerbi fera ses adieux au championnat français après son aventure à l'OM qui prendra fin le 30 juin 2027 d'après son contrat.