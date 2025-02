OM - Longoria : La réponse en direct après le craquage !

Arnaud De Kanel

La frustration de Pablo Longoria était déjà palpable depuis les tribunes, mais elle a pris une toute autre dimension après le coup de sifflet final. Témoin impuissant de la lourde défaite de l'OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0) samedi soir, le président marseillais a laissé éclater sa colère. Visiblement ulcéré par certaines décisions arbitrales qu’il juge défavorables à son équipe, Longoria n’a pas mâché ses mots, allant jusqu’à prononcer le mot « corruption ». Olivier Lamarre, le porte parole du Syndicat des Arbitres du Football d’Elite, lui a répondu en direct ce dimanche matin.

L'OM a vécu une soirée cauchemardesque samedi à Auxerre, balayé 3-0 par une équipe bourguignonne bien plus tranchante. Si les Phocéens sont passés à côté de leur match, c’est un tout autre sujet qui a cristallisé la colère de Pablo Longoria après le coup de sifflet final : l’arbitrage. Le président marseillais n’a pas caché son incompréhension face à plusieurs décisions qu’il juge défavorables à son équipe. « C'est un scandale. C'est de la corruption ! », a notamment lancé le président de l'OM. Des propos inacceptables pour le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite.

«Tous les arbitres français sont choqués et scandalisés»

Olivier Lamarre, le porte parole du SAFE, a réagi aux propos de Pablo Longoria ce dimanche matin dans l'émission Les Grands Gueules du Sport sur RMC. « Tous les arbitres français sont choqués et scandalisés par ses déclarations. Comment peut-on imaginer que nos arbitres soient corrompus? C'est bien mal connaître tout leur travail. Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus. Peut-être que c’est une grosse ficelle pour parler de la Super League, mais c’est inacceptable », a-t-il pesté, avant de poursuivre.

«Remettre en cause leur probité, c'est grave»

« Quand un président dit ça, ce sont derrière des messages haineux et des menaces de mort qui sont diffusés par des dizaines de personnes sur les réseaux sociaux envers l’arbitre du match (Jérémy Stinat) et l'ensemble des collègues arbitres. On met en danger les collègues arbitres et plus globalement tous les arbitres français, y compris de districts. On les jette en pâture. C’est aussi attaquer le football et ses valeurs. Remettre en cause leur probité, c'est grave », a ajouté Olivier Lamarre. Une nouvelle réponse au craquage de Pablo Longoria.