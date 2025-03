«Autant de plaisir...» : Laure Boulleau comblée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, l’équipe de France a réalisé une très belle prestation face à la Croatie (2-0) et s’est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Un match référence pour les Bleus, et qui a beaucoup plu à Laure Boulleau. Ce dimanche, l’ancienne joueuse a affirmé qu’elle avait pris beaucoup de plaisir sur ce match.

L’équipe de France tient son match référence en 2025. La semaine dernière, les Bleus de Didier Deschamps effectuaient leur retour à la compétition avec le quart de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Battus à l’aller (2-0), les partenaires de Kylian Mbappé étaient condamnés à proposer une grosse prestation au Stade de France dimanche dernier. Avec un public survolté, les Bleus s’en sont finalement sortis aux tirs aux buts (2-0).

Les Bleus ont dominé la Croatie

Qualifiée pour le dernier carré de la compétition, la France retrouvera l’Espagne en demi-finale. Quoi qu’il en soit, certains joueurs ont marqué des points durant cette rencontre face à la Croatie. Homme du match, Michael Olise s’est sans doute assuré un rôle de titulaire pour les prochaines échéances en sélection. Critiqué pour son style de jeu depuis un long moment, Didier Deschamps a su rallier ses troupes, dans une rencontre dominée de long en large par les Bleus. Ancienne joueuse, Laure Boulleau est revenue ce dimanche sur cette belle performance.

« Je n’avais pas repris autant de plaisir à regarder un match de l’équipe de France »

« Je pense que ça peut donner des idées à Didier Deschamps, après le connaissant, lorsqu’il va falloir serrer le jeu, il va retourner aussi à ses principes. Après moi, depuis la finale de la Coupe du monde, je n’avais pas repris autant de plaisir à regarder un match de l’équipe de France. Et ce qui me fait plaisir, c’est qu’on peut être solides mais on a aussi beaucoup de créateurs, on a de la folie dans cette nouvelle génération et ça m’a donné beaucoup d’espoirs sur ce qu’on est capable de produire en jeu », a-t-elle confié sur le plateau du Canal Football Club.