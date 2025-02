OM - Scandale : L'annonce surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM, à l’image de Pablo Longoria, a crié au scandale samedi après sa défaite sur la pelouse d’Auxerre samedi soir (3-0), Luis Henrique a été plus mesuré dans ses propos. Plutôt que les décisions arbitrales en la défaveur de son équipe, le Brésilien a avant tout mis en avant le match raté de lui et ses coéquipiers.

Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots samedi soir, après la défaite de son équipe face à Auxerre (3-0). Contestant plusieurs décisions arbitrales de Jérémy Stinat, le président de l’OM est même allé jusqu’à parler de « corruption » pour dénoncer ce qu’il considère comme un « scandale ».

« C'est notre faute »

Pour avoir une réaction plus mesurée, il fallait se tourner vers Luis Henrique. « On savait que ce serait un match difficile, on a tout essayé pour gagner mais c'est notre faute. On doit relever la tête et regarder le prochain match. On va oublier ça. On ne peut pas toujours gagner mais on est l'OM, on doit essayer. C'est dommage », a confié le Brésilien, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Nous regarder nous et penser au prochain match »

À propos de l’arbitrage, Luis Henrique s’est contenté de répondre : « C'est toujours comme ça pour nous, c'est dommage. On doit oublier ça, nous regarder nous et penser au prochain match. »