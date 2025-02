Le message qui fait dégoupiller l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son équipe a subi une défaite cinglante sur la pelouse d’Auxerre samedi soir (3-0), Pablo Longoria a explosé contre l’arbitrage, regrettant un penalty non sifflé sur Quentin Merlin et l’expulsion de Derek Cornelius. Le président de l’OM est même allé jusqu’à parler de « corruption », assurant que quatres arbitres européens lui ont confirmé qu’il y avait penalty.

L’OM a franchi une étape dans son conflit avec l’arbitrage français. Très remonté contre plusieurs décisions de Jérémy Stinat samedi lors de la défaite de son équipe à Auxerre (0-3), Pablo Longoria a laissé exploser sa colère à l’issue de la rencontre.

« C'est de la corruption ! »

« C'est un scandale », a lancé le président de l’OM au journaliste bord terrain, avant d’aller encore plus loin en zone mixte. « C'est de la corruption ! », a poursuivi Pablo Longoria, dans des propos relayés par RMC Sport, dénonçant ce qu’il considère comme un complot. « Tout est orienté ! Tout est orienté ! »

« Quatre arbitres européens me disent qu'il y a penalty ! »

Les deux faits de jeu qui ont provoqué la colère de Pablo Longoria sont le penalty non sifflé sur Quentin Merlin en fin de première période et l’expulsion de Derek Cornelius à l’heure de jeu. « Il y a penalty sur Merlin. J'ai quatre arbitres européens qui m'ont envoyé un message en me disant “c'est penalty”. Quatre arbitres européens me disent qu'il y a penalty ! », a insisté le président de l’OM.