Mercato : Un Parisien signe à l’OM et exulte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Natif de Montreuil en région parisienne, Pape Gueye a toujours soutenu... l'OM. Au cours d'un entretien accordé ce jeudi, le milieu de terrain sénégalais, aujourd'hui sous contrat avec Villarreal, est revenu sur son arrivée dans la cité phocéenne en 2020 et sur la joie qu'il avait ressentie au moment de sa signature.

En 2020, Pape Gueye s’engageait avec l’OM après un passage au Havre. Peu de gens savaient alors que le joueur avait grandi en région parisienne. Né à Montreuil mais ayant grandi au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, le milieu de terrain est un enfant de la région parisienne. Pourtant, Gueye et sa famille ont toujours supporté l’OM. Alors au moment de sa signature, son entourage avait sauté de joie.

Gueye clame son amour pour l'OM

« Mes frères, mes sœurs sont fans de Marseille, mais on n’est jamais allé au Vélodrome. D’autant plus que je suis Sénégalais. Marseille et le Sénégal, c’est une histoire d’amour. Tout le monde est pour Marseille. J’arrive au club, je suis bien accueilli par les anciens (Payet, Thauvin). Ils ont été top. Je suis à l’écoute, j’observe, il y a un vrai écart dans le professionnalisme entre la Ligue 1 et la Ligue 2 » a confié Gueye. Au cours de son entretien à One Hustle, le joueur en a profité pour dévoiler une anecdote sur son passage à l’OM.

Gueye arnaqué à Marseille

« J'étais à Marseille et il y avait un snapchateur que les gens connaissent. Ils ne m'ont plus vu avec lui donc ils se disaient que c'était bizarre. Je suis dans une ville, le gars est sénégalais, moi aussi donc je l'ai pris un peu comme mon petit frère. Je lui donnais des places pour le stade, je l'invitais. À la CAN, je lui ai ouvert des portes... Ce gars venait chez moi. Dieu merci, il n'y a eu aucun cambriolage. Mais dans un moment d'inattention, où on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo. J'ai su quelques mois après qu'il s'envoyait de l'argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal donc je ne recevais pas les notifications » a-t-il lâché.