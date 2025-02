OM : L'annonce cash sur la Ligue des champions !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison 2023-2024 décevante, l'OM a réussi à faire le travail nécessaire pour redevenir une équipe qui joue aux avant-postes. Le club de la cité phocéenne occupe toujours la deuxième place de la Ligue 1 à dix unités du PSG. Absents des compétitions européennes cette saison, les Marseillais ne veulent pas revivre deux fois la même chose et ils sont bien partis pour valider une qualification en Ligue des champions.

Deuxièmes de Ligue 1 pour le moment, les Marseillais ont réussi à creuser l'écart sur leurs poursuivants pour rester sur le podium final, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. C'est un vrai objectif dans toutes les têtes à l'OM désigné en début de saison. Luis Henrique, ailier gauche du club, va évidemment dans ce sens.

L'OM de retour en Ligue des champions ?

Cette saison l'OM est absent de toutes compétitions européennes et c'est forcément décevant pour ce grand club français qui cherche toujours à se qualifier pour la Ligue des champions. Marseille sera attendu au tournant dans les prochaines semaines pour garder le cap. « C'est sûr, nous sommes un club avec beaucoup de tradition et beaucoup d'histoire qui s'est développé dans le monde entier et c'est très important d'être dans ces compétitions. Nous allons y aller parce que le club le mérite et que nos supporters méritent ce genre de joie » exprime Luis Henrique dans une interview Marca.

L'OM tient le bon rythme

Avec 3 victoires consécutives en Ligue 1, l'OM est sur un bon rythme et devra tenir la même cadence pour garder sa place sur le podium final. Il reste quelques matches clés pour espérer continuer sur cette voie et pourquoi pas espérer un retour au niveau du PSG au classement. L'objectif de début de saison était clair : mettre à mal la domination parisienne.