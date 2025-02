PSG - Neymar : La déclaration d'amour à l'OM !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseile dispose de diverses cartouches en attaque dont Mason Greenwood, Amine Gouiri et bien évidemment Luis Henrique. L'ailier brésilien, utilisé comme un piston offensif par Roberto De Zerbi, a été inspiré par plusieurs figures du PSG dont Neymar et Ronaldinho !

Luis Henrique a retrouvé l'OM en janvier 2024 après 18 mois passés à Botafogo sous la forme d'un prêt. Un retour rendu possible par une discussion entre les parties concernées alors que l'ailier brésilien de 23 ans semblait emballé par l'idée de rester un plus long moment au Brésil comme il l'a confié en interview pour Marca.

Luis Henrique est fan de Neymar et de Ronaldinho !

En pleine forme depuis le début de la saison sous les ordres de Roberto De Zerbi avec 9 buts inscrits pour 6 passes décisives, Luis Henrique n'a pas dissimulé son amour pour plusieurs de ses compatriotes dont Ronaldo. Cependant, son attachement émotionnel et contractuel avec l'OM ne l'a pas empêché de faire un aveu lourd de sens à propos de deux anciens joueurs du PSG : Neymar et Ronaldinho.

«Neymar, Ronaldinho... Ceux qui m'ont accompagné dans mon enfance»

« Qui est votre joueur de référence ? J'aime plus les anciens joueurs que les joueurs actuels, je peux les voir à travers des vidéos et je regarde beaucoup de joueurs brésiliens comme Ronaldo, Neymar, Ronaldinho... qui sont ceux qui m'ont accompagné dans mon enfance. Et j'aime aussi me regarder pendant les matches pour m'améliorer ». a assuré Luis Henrique en interview pour Marca.