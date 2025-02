Mohamed Salah : Le PSG prend rendez-vous !

Thomas Bourseau

Le PSG connaît depuis ce vendredi son futur adversaire en Ligue des champions : le leader de Premier League et vainqueur de la C1 en 2018/2019, saison à laquelle remonte la dernière confrontation entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Marquinhos était déjà de la partie. L'occasion pour le capitaine du PSG d'évoquer ce nouveau rendez-vous au sommet.

Ce vendredi 21 février avait lieu le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des champions à Nyon. Le PSG a évité un rival devenu commun depuis le début de l'ère QSI en C1 : le FC Barcelone. Le Barça affrontera le Benfica Lisbonne et figure dans l'autre partie du tableau lorsque le Paris Saint-Germain se frottera à Liverpool qu'il n'a affronté que pendant la phase de poules de la campagne 2018/2019 avec une défaite à Anfield (3-2) et un succès au Parc des princes (2-1).

«C'est la Champions League et la Champions League, c'est jouer les grands»

Avec Presnel Kimpembe, Marquinhos est l'unique rescapé de cette double confrontation. Devenu depuis capitaine du PSG, le roc défensif parisien ne s'est pas fait prier pour réagir à cette nouvelle sur le site officiel du Paris Saint-Germain à l'approche du choc face à l'équipe de Mohamed Salah annoncé dans les petits papiers du PSG pour l'été prochain. « C'est une équipe qui a de l'expérience dans cette compétition et nous on va devoir faire deux grands matches. De toute façon, c'est la Champions League et la Champions League, c'est jouer les grands ».

«On va y aller pour chercher cette qualification»

« Si tu veux la gagner, il faut avoir de belles confrontations et nous on est prêts pour ça. On va y aller pour chercher cette qualification dans ces deux duels ». a confié Marquinhos dans des propos rapportés par CulturePSG. Les 4 et 11 mars prochain, au Parc des princes puis à Anfield, auront lieu ces deux matchs au sommet pour faire perdurer un peu plus ou non le rêve européen du Paris Saint-Germain.