Mbappé harcelé au PSG, il confirme !

Pierre Ménès confirme les accusations de harcèlement moral contre Kylian Mbappé au PSG. Sur X, l'ex-chroniqueur de Canal+ a affirmé être « sûr » que l'attaquant français avait été victime de pressions au sein du club, une situation évoquée par Emmanuel Petit, notamment en raison d’intimidations et de menaces.

Le départ de Kylian Mbappé du PSG s'était fait dans les clashs et de nombreuses révélations avaient été faites. Mediapart révélait notamment en 2022 une « armée numérique » initiée par le PSG sur X dans le but de nuire à l'image de Mbappé. Il avait alors été révélé que l'ancien du PSG avait subi du harcèlement moral au sein de son club.

Mbappé victime de harcèlement

Des accusations confirmés par Pierre Ménès sur X. L'ancien de Canal+ a déclaré : « J’en suis sûr » lorsqu'il lui a été posé la question : « Vous croyez qu'il a subi du harcèlement moral de la part de Nasser ? » Des propos qui viennent confirmer les dires d'Emmanuel Petit.

« Il y a eu des intimidations, des menaces »

Le champion du monde 98 avait déclaré sur RMC, il y a quelques mois : « Derrière, il y a eu des intimidations, des menaces. On s’est assis sur le droit social, on en est là. On a engagé des gens pour nuire à Mbappé. Il se sent persécuté en permanence. Cela fait deux ans qu’il est persécuté et subit un harcèlement moral et mental. En plus, ce joueur n’a pas eu de préparation depuis deux ans car le PSG l’a mis KO en le plaçant dans le loft. »