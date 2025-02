110M€ : Voilà la prochaine folie du PSG sur le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si c'était lui le prochain numéro 9 du PSG ? Alors qu'Ousmane Dembélé fait des merveilles à ce poste, le club parisien envisagerait de recruter Alexander Isak. L'attaquant suédois de Newcastle pourrait bien quitter son équipe à la fin de la saison, en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Son prix donne le tournis.

Ousmane Dembélé fait mieux que dépanner. Positionné en faux neuf, l’international français enchaîne les buts en ce début d’année 2025. « Demandez-lui ce qu'il a mangé à Noël » a confié Luis Enrique. Sa manière à lui de féliciter son joueur, en pleine réussite.

Isak dans le viseur du PSG

Malgré des performances de haute voltige, le PSG pourrait bien décider de recruter un vrai numéro 9 de métier. Selon Caught Offside, le club parisien pourrait faire partie des équipes susceptibles de faire venir Alexander Isak, auteur de 17 buts en Premier League cette saison.

Un prix démentiel annoncé

Newcastle pourrait mettre en vente l’attaquant suédois s’il ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Son prix de départ serait fixé à 110M€. En plus du PSG, le FC Barcelone, Arsenal et Liverpool se seraient positionnés, mais trouveraient le prix trop important. De là à dire que le club parisien est seul est course dans ce dossier...