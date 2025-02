PSG : Al-Khelaïfi impliqué dans «une histoire louche» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La réunion organisée le 14 juillet dernier pour évoquer l'avenir du football français a mis en lumière l'incroyable influence de Nasser Al-Khelaïfi dans les affaires de la Ligue. A la fois président du PSG et de beIN SPORTS Média Group, le responsable qatari cristallise toutes les tensions. Ancien international polonais, Ludovic Obraniak s'interroge publiquement.

Mercredi, France 2 diffusait un document exclusif, le fameux enregistrement de la réunion organisée le 14 juillet dernier et qui réunissait l’ensemble des acteurs du football français pour trouver une solution à la crise des Droits TV. La vidéo montre l’incroyable influence de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier et pose des questions sur son statut. A la fois président du PSG et de beIN Media Group, le responsable qatari n’est pas neutre. Et c’est bien ce que Ludovic Obraniak lui reproche.

Obraniak marqué par l'attitude de NAK

« Ce qui m’a sauté aux yeux c’est le rôle de Nasser Al-Khelaïfi… Franchement son rôle est très ambigu sur la manière dont il a poussé les présidents alors que certains étaient prêts à voter la chaîne plus la plateforme. Donc son influence là-dedans plus la pression avec l’aide de BeIn, qui pouvait retirer ou ne pas retirer en fonction… Je ne trouve pas ça très sain et le rôle de chacun, il faudra l’étudier à la fin, celui de Nasser Al-Khelaïfi, celui de Vincent Labrune et celui de certains présidents qui lui ont emboîté le pas. Franchement cette histoire est très louche » a déclaré l’ancien international polonais sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

La FFF sous pression

Selon Obraniak, la FFF devrait rapidement trancher sur la question et prendre des décisions fortes pour sauver le football français. « Ils sont en train de préparer l’avenir, qui ne paraît pas forcément radieux. Comme la LFP est quand même normalement sous la tutelle de la Fédération Française de Football, je pense que la Fédération Française de Football va intervenir puisqu’ils ont prévu les états généraux » a-t-il lâché.