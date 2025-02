Mercato - PSG : Un coup à la Barcola est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola est l'une des grandes réussites du PSG. Le club parisien l'a accompagné sans sa progression jusqu'à ce qu'il devienne un titulaire indiscutable sur son côté gauche. La formation de Luis Enrique pourrait reproduire le même schéma avec Maghnès Akliouche, la jeune promesse de 22 ans, formé à l'AS Monaco.

Dans le projet actuel du PSG, qui fait la place belle aux jeunes joueurs français, Maghnès Akliouche pourrait se sentir comme un poisson dans l’eau. Natif de Villemomble en région parisienne, le milieu de terrain de l’AS Monaco pourrait rendre de précieux services à Luis Enrique selon Romain Beddouk.

Le PSG a trouvé la perle rare ?

« C’est un joueur comme on n’en fait plus. Un joueur romantique, élégant avec sa patte gauche, fin techniquement, qui privilégie toujours le collectif malgré le fait qu’il puisse faire des exploits individuels. C’est aussi un joueur décisif qui aime les grands matches » a confié le chroniqueur de France-Bleu.

Un nouveau Barcola arrive ?

Le but est de réaliser un coup à la Bradley Barcola, c’est à dire faire progresser un jeune joueur pas encore à maturité. « Déjà il s’insère dans la politique de recrutement de prendre les jeunes joueurs français performants dans notre Ligue 1. On a eu Barcola, y’a deux ans, on a eu Désiré Doué l’été dernier, Akliouche s’inscrit dans cette lignée. C’est un joueur complètement Luis Enrique compatible » a lâché Beddouk dans son billet.