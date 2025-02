Mbappé s’en va, le PSG lui promet le Ballon d’Or !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG a perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé. Le Français n’ayant pas été immédiatement remplacé, Luis Enrique s’est appuyé les joueurs qu’il avait déjà. C’était notamment le cas d’Ousmane Dembélé. A Paris, on comptait d’ailleurs énormément sur lui, au point même de lui faire une promesse à propos du Ballon d’Or. Explications.

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé est en feu. Alors qu’on connaissait le numéro 10 du PSG maladroit devant les buts, il fait désormais preuve d’une efficacité redoutable. Dembélé empile ainsi les buts et c’est exactement ce que Luis Enrique lui avait demandé quand Kylian Mbappé a quitté Paris pour le Real Madrid l’été dernier.

Le PSG a signé plus fort que Ronaldinho

Luis Enrique voulait plus de buts

Pour la BBC, Guillem Balague a fait quelques révélations à propos d’Ousmane Dembélé. On y apprend notamment que suite au départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique avait eu une discussion avec le numéro 10 du PSG. A l’occasion de celle-ci, Dembélé se serait vu demander plus de buts et d’être ainsi plus décisif. Ce qu’il est actuellement.

Le Ballon d’Or pour Dembélé ?

Dans le staff du PSG, on aurait également répété à Ousmane Dembélé que de très belles choses pourraient l’attendre s’il était plus décisif. Le Français est un joueur qui se procure énormément d’occasions et si elles sont converties, ça fait le bonheur du collectif, mais aussi de Dembélé. Ainsi, à Paris, on lui aurait expliqué que ça pourrait le rapprocher du Ballon d’Or.