PSG - Al-Khelaïfi : Le coup de gueule à 4 milliards d’euros !

Directement visé par l’émission Complément d’enquête intitulée « Pourvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG », diffusée le 27 mars dernier sur France 2, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas répondu publiquement. C’est Laurent de Camas qui s’en est chargé, dans un mail envoyé aux salariés de beIN Sports France. Le directeur général du groupe a rappelé que près de 4 milliards d’euros avaient été investis dans les compétitions françaises depuis 2012.

Le 27 mars dernier, 718 000 de téléspectateurs ont visionné le fameux Complément d’enquête dédié au PSG et à son président, Nasser Al-Khelaïfi, Pourvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Un reportage auquel le président du Paris Saint-Germain, qui est également celui de beIN Media Group, n’a pas répondu publiquement, si ce n’est via son porte-parole.

« Une vision partiale et trompeuse du chairman de notre groupe »

« Après neuf mois d’enquête, le programme ne s’est finalement résumé qu’à un enchaînement de témoignages entièrement orientés, provenant d’individus non crédibles – et, dans plusieurs cas, formellement inculpés – ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien », a répondu le camp de Nasser Al-Khelaïfi à RMC Sport. « Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée ; nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires, en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. »

4,1 milliards d’euros investis dans les compétitions françaises depuis 2012

Si Nasser Al-Khelaïfi s’est contenté d’une réponse par le biais de son porte-parole, Laurent de Camas l’a fait, dans un mail envoyé aux salariés de beIN Sports France, que L’Équipe a pu consulter. Aux yeux du directeur général du groupe, l’émission Complément d’enquête « présentait une vision partiale et trompeuse du chairman de notre groupe et des entités qu'il dirige, poursuivant la campagne de diffamation à laquelle nous faisons face régulièrement. » Laurent de Camas a également rappelé que les investissements réalisés par beIN Sports France depuis son lancement en 2012 s’élèvent, selon lui, « à hauteur de 3,1 milliards d'euros pour la diffusion nationale et de 800 millions d'euros pour les autres territoires (de beIN Media Group), mais aussi au travers de notre leadership en matière de lutte contre le piratage, notre soutien au sport amateur avec une contribution allant jusqu'à 200 millions d'euros. »