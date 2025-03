Rabiot : La contre-attaque du boss du PSG !

Alexis Brunet

Jeudi soir, France 2 a diffusé un numéro de son émission Complément d’enquête, consacrée à Nasser Al-Khelaïfi. Un reportage qui cherchait à montrer la partie sombre de l’homme d’affaires et président du PSG qui a été notamment critiqué par Véronique Rabiot, la mère du joueur de l’OM. Ce vendredi, le boss parisien a décidé de contre-attaquer.

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi est devenu l’un des personnages principaux du paysage footballistique français. Le président parisien a beaucoup de pouvoir et l’émission Complément d’enquête sur France 2 a tenté jeudi soir d’en savoir un peu plus sur la face sombre de NAK.

La contre-attaque d’Al-Khelaïfi envers Complément d’enquête

Dans l’émission Complément d’enquête, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas interrogé, contrairement à Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain de l’OM ou encore certains anciens proches du président du PSG. Ce vendredi, le boss parisien a toutefois tenu à s’exprimer sur le repartage, par le biais de son porte-parole, joint par RMC Sport. « Après neuf mois d’enquête, le programme ne s’est finalement résumé qu’à un enchaînement de témoignages entièrement orientés, provenant d’individus non crédibles – et, dans plusieurs cas, formellement inculpés – ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien. »

« Cette campagne de diffamation coordonnée »

Selon le porte-parole de Nasser Al-Khelaïfi, ce reportage de Complément d’enquête ne serait qu’une sorte de diffamation coordonnée. « Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée ; nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires, en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. » Le président du PSG n’a donc visiblement pas apprécié cette enquête.