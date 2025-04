Ntamack : La grande menace est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En quart de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain affronte ce dimanche une équipe qu’il connait très bien : Toulon. Un choc entre deux formations du Top 14 qui promet du très lourd. Il va falloir se méfier chez les hommes d’Ugo Mola. En effet, côté RCT, il y a de nombreuses menaces, à commencer par Melvyn Jaminet, redoutable quand il faut transformer à longue distance, comme l’a confirmé Romain Ntamack, mettant en garde avant une possible punition.

Qui de Toulon ou du Stade Toulousain rejoindra le dernier carré de la Champions Cup ? L'affiche entre les deux formations du Top 14 promet du lourd ce dimanche tant les stars seront nombreuses sur la pelouse. Tenant du titre, Toulouse sera bien évidemment sans Antoine Dupont pour cette rencontre. Une absence qui pèse lourd quand on sait que du côté du RCT, il y a des armes redoutables.

« On sait très bien qu’il va falloir qu’on soit disciplinés très haut dans le terrain »

Certains regards vont notamment se braquer sur Melvyn Jaminet, arrière du RCT et du XV de France. Une menace à propos de laquelle Romain Ntamack a confié, rapporté par La Dépêche : « Melvyn arrose de très loin donc on sait très bien qu’il va falloir qu’on soit disciplinés très haut dans le terrain. Sinon, on sera punis comme toutes les équipes l’ont été avant nous. C’est évidemment un secteur primordial. De toute façon, dans ces matchs couperets, la discipline est un détail à pas négliger et nous devrons être le plus disciplinés possibles pour l’empêcher de marquer des points ».

« Si on veut l’emporter là-bas, il va falloir se surprendre »

Etant donné que le Stade Toulousain et Toulon se connaissent très bien, l’effet de surprise sera minime durant cette rencontre. Néanmoins, Romain Ntamack a confié : « De toute façon, si on veut l’emporter là-bas, il va falloir se surprendre. Je crois qu’on est très peu à avoir joué à Mayol donc on va aussi découvrir ce stade, ce public, cette ambiance. On ne sait pas trop où on met les pieds pour la plupart, mais en tout cas, c’est un match où il va falloir redoubler de solidarité et d’engagement si on veut exister. C’est un match qui peut aussi nous faire passer encore une fois un cap dans l’histoire de cette équipe ».