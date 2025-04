Adil Rami - Danse avec les stars : Malaise dans les coulisses, elle témoigne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi dans "Danse avec les stars", Adil Rami a continué de briller sur le parquet, décrochant son billet pour la demi-finale, tandis que Julie Zenatti a quitté l'émission. L’occasion pour la chanteuse de faire le bilan de son aventure et de réfuter les rumeurs faisant état de tensions dans les coulisses.

Ce vendredi, Adil Rami a décroché son billet pour la demi-finale de l’émission "Danse avec les stars" en épatant encore le jury, récoltant trois 10 et un 9/10. Julie Zenatti n’a pas eu la même réussite en étant éliminée à la fin du prime. La chanteuse avait récemment fait l’objet de rumeurs concernant son attitude dans les coulisses et a pu apporter sa version après sa sortie de l’émission.

Julie Zenatti accusée de créer une mauvaise ambiance en interne

« Elle est un peu moins souriante ces derniers jours, elle est dans la compétition et consacre moins de temps aux conversations entre candidats, assurait une source proche de la production au magazine Public il y a quelques jours. Depuis le début, elle critique le fait qu’ils n’aient pas recruté des personnalités de même niveau. Elle déplore que certains démarrent avec de grosses facilités, comme Lenie ». Un technicien de plateau confirmait l’ambiance pesante : « Julie est plus distante avec les équipes et ne mange pas avec les autres à la cantine. Elle répète toute seule, s’est détachée et à l’arrivée, ce sont aussi les autres qui se sont éloignés. »

« Ce ne sont que des mensonges »

Interrogé par Télé 7 Jours, Julie Zenatti a nié tout malaise au sein de l’émission. « J'ai bien senti que tout à coup, alors que je devenais un peu plus visible au fil des semaines, certaines personnes avaient besoin d’inventer des histoires, confie la chanteuse. J’avais la sensation d'être en CE2. Ce ne sont que des mensonges. Je n’ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Nous sommes toutes et tous des gens plutôt sains qui ont des rapports extrêmement bienveillants les uns avec les autres. On s’est beaucoup entraidé. S’il y a pu avoir de la compétition, c’est avec nous-mêmes. Je pense que personne n'est vraiment là pour gagner mais plutôt pour se découvrir. C’est stupide de chercher à tout prix à opposer les gens, la vie est déjà suffisamment difficile. »