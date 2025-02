Kvaratskhelia : Le PSG doute déjà ?

Thomas Bourseau

Ils sont nombreux à avoir quitté le PSG cet hiver, que ce soit temporairement ou définitivement. Néanmoins, un seul et unique élément a rejoint le groupe de Luis Enrique pendant le mercato : Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Et alors que le Paris Saint-Germain est sur une dynamique offensive plutôt remarquable avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, l'entraîneur espagnol aurait un doute avec Kvaratskhelia. Explications.

Le Paris Saint-Germain a effectué un nettoyage de printemps conséquent pendant le mercato hivernal. En effet, Randal Kolo Muani (Juventus), Milan Skriniar (Fenerbahçe) et Marco Asensio (Aston Villa) sont tous partis en prêt. Le contrat de Juan Bernat qui courrait jusqu'en juin prochain a été résilié lorsque le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig pour 50M€ hors bonus a été convenu entre les différentes parties. Par ailleurs, Cher Ndour est brièvement revenu de son prêt rompu au Besiktas afin d'être transféré à la Fiorentina.

Kvaratskhelia, unique recrue hivernale du PSG

Dans le sens des arrivées, le Paris Saint-Germain a uniquement accueilli Khvicha Kvaratskhelia. Une opération que le comité directeur parisien aurait réalisé dès l'été dernier si les dirigeants napolitains ne s'y étaient pas opposés. Il a donc fallu attendre le mercato hivernal et un investissement de 70M€ hors bonus pour que l'international géorgien quitte la Campanie pour la région parisienne. En six matchs disputés sous la tunique du PSG, Kvaratskhelia a trouvé le chemin des filets à une seule reprise tout en délivrant une passe décisive à Ousmane Dembélé dès sa première contre le Stade de Reims le 25 janvier (1-1).

Luis Enrique a un doute avec Khvicha Kvaratskhelia ?

Pas titularisé lors du 1/16ème de finale aller contre le Stade Brestois le 11 février dernier (3-0), Khvicha Kvaratskhelia serait susceptible une fois de plus d'être laissé hors du onze de départ de Luis Enrique au Parc des princes pour la seconde manche ce mercredi. Si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe, Luis Enrique hésiterait grandement à offrir à Kvaratskhelia sa première titularisation en Ligue des champions sous le maillot du PSG. Bien qu'il dispose d'un bagage technique conséquent, le coach du Paris Saint-Germain refuserait de lui faire un traitement de faveur. Et alors que l'équipe tourne déjà bien avec Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en attaque, Enrique douterait que ce soit une bonne idée de briser cette dynamique pour inclure Khvicha Kvaratskhelia.