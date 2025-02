PSG : Nouvelle équipe pour Kvaratskhelia, le changement est énorme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu l'été dernier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a finalement signé à Paris cet hiver pour environ 70M€, soit une somme largement inférieure à celle réclamée par Naples lors du précédent mercato estival. Cependant, cela ne facilite pas l'intégration du Géorgien qui change d'équipe en pleine saison et doit s'adapter à un effectif qui tourne très bien ces dernières semaines.

Alors qu'il aurait pu débarquer l'été dernier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a finalement attendu le mois de janvier pour s'engager avec le club de la capitale. L'avantage est économique pour les Parisiens qui ont déboursé 70M€ pour un transfert estimé à plus de 120M€ l'été dernier. L'inconvénient est sportif avec une temps d'adaptation moins idéal pour le Géorgien.

Le PSG ne s'arrête jamais ! 🚀 Découvrez les nouvelles recrues qui vont redéfinir l'avenir du club !

➡️ https://t.co/DxQXe8GtTP pic.twitter.com/4AAbES66Zm — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

Kvaratskhelia, un changement d'équipe compliqué

En effet, L'EQUIPE révèle que Khvicha Kvaratskhelia a encore un peu de mal à s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Il faut dire qu'un changement d'équipes en cours de saison n'est jamais idéal, surtout pour rejoindre un groupe en pleine forme comme celui du PSG. Néanmoins, le Géorgien monte en puissance comme en témoigne sa prestation contre l'AS Monaco (4-1).

Soulagé par son premier but

Une rencontre au cours de laquelle il a d'ailleurs inscrit son premier but. Ravi d'avoir enfin débloqué son compteur, Khvicha Kvaratskhelia ne cachait pas sa joie après le match. « C'est le meilleur sentiment de marquer comme cela devant ces supporters incroyables. C'est incroyable, je suis très heureux d'être ici. Je voulais que cela arrive vite. J'ai travaillé dur pour marquer ce premier but, je dois continuer à travailler pour marquer plus de buts pour cette équipe. Tout le monde me traite bien, je suis très fier et heureux d'être dans cette équipe », confiait-il au micro de DAZN.