PSG : «Incroyable», le secret de Dembélé est dévoilé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Souvent ciblé par les critiques en raison de son manque d'efficacité face au but, Ousmane Dembélé réalise un début d'année 2025 tonitruant avec 12 buts en l'espace de 6 matches. Complètement métamorphosé, l'attaquant français est en pleine réussite en ce moment, la faute à un gros travail réalisé ces dernières semaines pour atteindre ce niveau. Avec cette soudaine forme revient l'espoir de voir briller le PSG encore un peu plus en Ligue des champions.

Auteur d'un nouveau doublé face à Monaco samedi, Ousmane Dembélé continue d'impressionner. L'ancien joueur du FC Barcelone a beaucoup travaillé pour gommer les erreurs qui ont fait couler beaucoup d'encre le concernant. Mais ce n'est pas un hasard s'il parvient à retrouver une forme étincelante en ce moment : il a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat.

Ousmane Dembélé dépasse Kylian Mbappé au PSG ! Découvrez ses performances hallucinantes qui font trembler la Ligue 1 ⚽

➡️ https://t.co/oJ8SfPwIxa pic.twitter.com/AvldiUpxjA — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 9, 2025

Dembélé très actif à l'entraînement

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations désormais, Ousmane Dembélé a beaucoup travaillé en multipliant les séances individuelles à l'entraînement en plus des séances habituelles d'après les révélations de Romain Molina. Le journaliste révèle qu'il reste très souvent à la fin pour travailler sur des séquences ou sur la finition, secteur qui lui faisait défaut.

« Un miracle »

Éric Rabesandratana, ancien défenseur du PSG entre 1997 et 2001, est très satisfait de la soudaine réussite d'Ousmane Dembélé, qui multiplie les buts. « Je n'ai pas envie de dire qu'on va s'enflammer et dire qu'on va battre tout le monde mais il y a quand même des choses qui sont plutôt positives et qui disent qu'on est capable de titiller ces équipes-là aujourd'hui. Tu m'aurais dit ça au début, je t'aurais dit 'non, ça va être compliqué'. Je n'étais même pas sûr qu'ils passeraient les qualifications. Je me suis vraiment dit qu'il fallait faire une année de transition et de voir l'année prochaine mais là franchement, ce qu'ils ont proposé récemment contre City ça a été incroyable. C'est mentalement aussi où je me dis que ça a changé et qu'il y a des choses quand même sur lesquelles on peut s'appuyer. Dembélé en est la preuve vivante, c'est presque un miracle par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est incroyable. Il dégage une sérénité qu'on ne voyait pas au départ, il y a eu un changement mental » déclare-t-il dans les Grandes Gueules du Sport de RMC Sport.