Mercato - PSG : Un proche de Mbappé veut signer !

L'avenir de Luis Campos au PSG s'écrit en pointillé. A quelques mois de la fin de son contrat, le Portugais n'a toujours pas donné son accord au Qatar, qui lui a transmis une offre de prolongation. Le dirigeant joue la montre, mais donnerait toujours sa priorité au PSG. D'ailleurs, ses actes parlent pour lui.

Arrivé au PSG en 2022, pour satisfaire un Kylian Mbappé hésitant, Luis Campos est à la croisée des chemins. Lié au club parisien jusqu’en juin prochain, le Portugais n’a toujours pas renouvelé son bail et son absence sur les photos prises au moment de la prolongation de Luis Enrique, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha ont jeté un trouble sur son futur parisien. Et les dernières informations dévoilées par Le Parisien vont jeter un voile de plus en plus épais sur ce dossier.

Berta contacté pour remplacer Campos

Selon le média, le PSG aurait d’ores et déjà pris des renseignements sur la situation d’Andrea Berta, qui vient tout juste de quitter l’Atlético. Âgé de 53 ans, ce dirigeant italien a placé le club madrilène au sommet du football européen en opérant un recrutement intelligent et en travaillant en étroite collaboration avec Diego Simeone. Déjà contacté en 2017, Berta serait soutenu en coulisses par Jorge Mendes, pourtant proche de Luis Campos. Un soutien qui pourrait ne pas passer inaperçu, à l’heure où l’incertitude règne.

Le PSG réclame de la patience

Contacté par Le Parisien, le PSG met en avant sa volonté de stabiliser l’organigramme et de poursuivre une révolution entamée dans le sillage de Luis Enrique. Le club parisien continue d’être sa priorité. Le conseiller sportif aurait commencé d’ailleurs à se pencher sur le prochain mercato estival. Un signal fort qui tend vers une prolongation de contrat au PSG et une nouvelle collaboration. Reste à obtenir le feu vert de Luis Campos, prêt donc à rester même sans l’appui de la famille Mbappé.