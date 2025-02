PSG : Départ acté, l’erreur monumentale de Luis Enrique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique a-t-il commis une erreur en écartant Randal Kolo Muani du PSG ? Après des performances contrastées dans la capitale, l'attaquant brille aujourd’hui à la Juventus avec cinq buts en trois matchs. Pascal Dupraz critique cette décision, estimant que le club de la capitale pourrait avoir besoin de l’international français.

Randal Kolo Muani a connu des derniers mois compliqués avant de prendre le large, avec seulement deux titularisations sur ses 14 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG cette saison. Luis Enrique a clairement fait comprendre au joueur qu’il n’entrait pas dans ses plans, au point de ne plus le convoquer pour les matches durant les semaines qui ont précédé son prêt à la Juventus.

« Ils auraient dû garder Kolo Muani »

Pour Pascal Dupraz, Luis Enrique et le PSG se sont trompés dans la gestion du cas Kolo Muani. « Je me dis que ça peut être inopportun de l’avoir laissé partir. Les matchs couperets de Ligue des champions se jouent à peu de chose, et les buteurs, même si Dembélé est en feu, c’est bien d’en avoir plusieurs, estime l’entraîneur passé par Evian et Toulouse, dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Je pense qu’ils auraient dû garder Kolo Muani pour ça. »

Des débuts fracassants à la Juventus

Randal Kolo Muani affiche une forme étincelante depuis son arrivée en Italie, avec cinq buts en trois apparitions. Vendredi face à Côme, le joueur appartenant au PSG a inscrit les deux réalisations de son équipe, des débuts fracassants qui inciteraient déjà la Juventus à vouloir le recruter définitivement.