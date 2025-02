Mbappé : La vengeance de folie du PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, Kylian Mbappé a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. Son départ n’a toujours pas été digéré du côté du club de la capitale. De ce fait, les dirigeants parisiens prépareraient un très gros coup sur le mercato pour se venger des Merengue et de la star de 26 ans.

Le PSG n’a toujours pas digéré le départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat dans la capitale, le champion du monde 2018 a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. L’international français a alors signé libre au Real Madrid, après une fin d’aventure sous haute tension chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens prépareraient ainsi une véritable vengeance de folie sur le mercato.

Le PSG mise sur l'avenir, mais des turbulences menacent ce renouveau. Quelles sont les conséquences ? ⚠️

➡️ https://t.co/iZDrdDJosG pic.twitter.com/u4igXl18Aq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 9, 2025

Le PSG pense encore à Rodrygo

D’après les informations de TeamTALK, le PSG aurait coché le nom de Rodrygo sur sa liste pour l’été prochain. Dans le quatuor offensif du Real Madrid, le Brésilien est le plus souvent celui qui est laissé de côté. Carlo Ancelotti lui fait toujours confiance, mais Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham ont des rôles plus importants. De ce fait, Rodrygo pourrait envisager un potentiel départ l’été prochain. Il avait d’ailleurs lâché quelques annonces inquiétantes au sujet de son avenir au Real Madrid en début de saison.

Le clash n'est pas terminé entre Mbappé et le PSG

Le PSG estimerait donc que foncer sur l’attaquant de 24 ans serait le moyen idéal pour se venger du Real Madrid après la signature de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy et les champions de France ne se sont d’ailleurs pas quittés en bons termes. Depuis son départ, la star de 26 ans réclame 55M€ pour des impayés datant de la saison dernière. Le PSG refuse toutefois de lui verser la somme, insistant sur l’existence d’un accord oral passé avec Kylian Mbappé dans lequel il acceptait de renoncer à cet argent.