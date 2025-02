Il signe à l'OM et reçoit un coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En le recrutant en provenance du Stade Rennais, Medhi Benatia avait conscience des défauts d’Amine Gouiri, à qui on a souvent reproché son manque de régularité. Une sujet évoqué entre les deux hommes dès le lendemain de son arrivée à Marseille. Le directeur du football marseillais lui a alors fait savoir qu’il ne pourrait accepter qu’il fasse « un bon match puis un autre moyen ».

Après avoir exploré de nombreuses pistes pour remplacer Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort, l’OM a fini par s’attacher les services d’Amine Gouiri. Arrivé en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 22M€ bonus compris, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) a déjà démontré ce qu’il pouvait apporter à l’équipe de Roberto De Zerbi le week-end dernier lors de son entrée en jeu contre l’OL (3-2), avec notamment une passe décisive pour Mason Greenwood.

« Dans ce que le coach recherche, dans la façon de se connecter avec les milieux de terrain, avec les relations qu’il crée, tu sens que c’est un mec qui parle football », a confié Medhi Benatia auprès de L'Équipe. Le directeur du football de l’OM a tout de même conscience des défauts d’Amine Gouiri au niveau de la régularité dans les performances. Un sujet qu’il a abordé avec lui dès le lendemain de son arrivée à Marseille.

« On en a discuté avec Amine avant qu’il n’arrive et je l’ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça : “Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limite que tu te mets.” Il l’a dit, il a sans doute trouvé l’environnement parfait pour sentir cette pression », a ajouté Medhi Benatia à propos d’Amine Gouiri.