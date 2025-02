Gouiri : L’OM met déjà la pression !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est attaché les services d'Amine Gouiri. En effet, le club phocéen a récupéré l'ancien attaquant du Stade Rennais grâce à son offre avoisinant les 22M€, bonus compris. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé clairement ce qu'il attendait d'Amine Gouiri.

A la peine à l'OM lors de la première partie de saison, Elye Wahi a rejoint l'Eintracht Francfort cet hiver, et ce, pour une somme proche de 26M€. Pour remplacer son ancien numéro 9, le club phocéen a bouclé la signature d'Amine Gouiri, arrivé en provenance du Stade Rennais pour un montant avoisinant les 22M€, bonus compris.

Gouiri doit empiler les buts à l'OM

Alors qu'Amine Gouiri vient de rejoindre son effectif, Roberto De Zerbi lui a fait passer un message clair en conférence de presse ce vendredi après-midi. Après lui avoir expliqué ce qu'il attendait de lui, le coach de l'OM a félicité l'attaquant algérien de 19 ans pour sa bonne prestation contre l'OL ce dimanche soir.

«Gouiri a été déterminant en 30 minutes contre Lyon»

« J'attends des buts de la part des avant-centres. Gérer la pression, ça a été l'un des secrets du match contre Lyon, et la générosité. Je n'aime pas les égoïstes. Dans une équipe, tout le monde doit donner quelque chose pour le club et ses coéquipiers. Quand tu le fais, tu récupères ce que tu as donné, comme Maupay, qui a su obtenir l'estime et l'affection de tout le monde avec ses passes décisives. Comme Gouiri, qui a été déterminant en 30 minutes contre Lyon », a déclaré Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.