«Je pars», De Zerbi avertit l’OM !

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur avant la dernière ligne droite de la saison. Déterminé à faire en sorte que l'OM conforte sa deuxième place en Ligue 1, le coach italien a affirmé qu'il ne pensait à rien d'autre. De surcroit, Roberto De Zerbi a annoncé que si on lui mentait à Marseille, il claquerait la porte du Vélodrome.

Arrivé à l'OM en tant que coach intérimaire au mois de février 2024, Jean-Louis Gasset était engagé jusqu'au 30 juin. Logiquement, le technicien de 71 ans a laissé sa place sur le banc marseillais l'été dernier. Pour remplacer Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi, qui a signé un contrat de trois saisons, soit jusqu'en 2027.

A l'OM depuis sept mois, Roberto De Zerbi apprécie particulièrement l'honnêteté et la transparence de sa direction. D'ailleurs, comme il l'a reconnu lui-même en conférence de presse, il n'aurait pas fait long feu à Marseille si on lui avait menti.

« Ici on m'a dit les choses, je n'aime pas qu'on me mente, en général je pars. Ici, ce n'est pas le cas ! On a encore 14 matchs difficiles qui nous attendent, je n'ai pas le temps de visiter la ville. On est sous l'eau ! », a déclaré Roberto De Zerbi ce vendredi après-midi.